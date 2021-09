Francesco Totti | ' perché mi devi far sentire male?' | Ilary Blasi prende in giro suo marito sulle giostre

Advertising

UEFAcom_it : ?? Oggi è il compleanno di una ???????????????? ?? Tanti auguri, Francesco Totti ?? - Azzurri : ?? Buon compleanno a Francesco #Totti che festeggia 4?5? anni ?? 58 presenze e 9 gol in #Nazionale ???? ?? Campione d… - virginiaraggi : Tanti auguri Francesco @Totti. Un campione dello sport impegnato in tante battaglie in difesa dei più deboli. Buon… - sportli26181512 : Totti e Ilary: terrore a a Disneyland VIDEO: Francesco Totti e Ilary Blasi a Disneyland: terrore...… - DaRealSlimSulis : @BringMeTheBriga A San Siro, sua maestà Francesco Totti contro di noi -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

Ilary Blasi ha pubblicato un video nel quale prende in giro il marito,. Er Pupone aveva paura di salire sulle giostre, nonostante fosse in vacanza a Disneyland insieme alla moglie e alla figlia Chanel. foto: Kikapress; music: 'Funday' from Bensound.comAnni di amore travolti da un piccolo, minuscolo indizio spuntato sui social: questo è quanto si è detto nelle scorse ore, su Ilary Blasi e. Ma la coppia d'oro del jet - set italiano si è presa qualche istante per smentire le voci sulla loro presunta crisi, volando a Disneyland Paris con la propria famiglia. Sia Ilary che ...Ilary Blasi e Francesco Totti sono volati a Disneyland Paris con la figlia Isabel, la sorella della showgirl e suo marito. Per i quattro improvvisati turisti è stata una bellissima avventura. Ilary e ...Ilary Blasi ha pubblicato un video nel quale prende in giro il marito, Francesco Totti. Er Pupone aveva paura di salire sulle giostre, nonostante fosse in vacanza a Disneyland insieme alla moglie ...