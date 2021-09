Enrico Varriale indagato per stalking, l’accusa dell’ex compagna: “mi ha picchiata” (Di giovedì 30 settembre 2021) Una brutta vicenda che riguarda il giornalista Enrico Varriale. L’ex vice-direttore di RaiSport è indagato per stalking dal gip Monica Ciancio, che gli ha imposto il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati” dalla ex compagna. L’indagine è durata poco più di un mese e coordinata dalla Procura di Roma, la donna aveva denunciato l’uomo: “mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata (…). Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina…”. Sono state attivate le misure cautelari: “le condotte poste in essere dal Varriale danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”. Enrico Varriale ha deciso ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 settembre 2021) Una brutta vicenda che riguarda il giornalista. L’ex vice-direttore di RaiSport èperdal gip Monica Ciancio, che gli ha imposto il “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati” dalla ex. L’indagine è durata poco più di un mese e coordinata dalla Procura di Roma, la donna aveva denunciato l’uomo: “mi ha, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata (…). Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina…”. Sono state attivate le misure cautelari: “le condotte poste in essere daldanno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”.ha deciso ...

