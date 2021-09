Bartolo: "Mimmo Lucano ha dedicato la vita ad aiutare i più deboli. La sua condanna è inaccettabile" (Di giovedì 30 settembre 2021) di Antonello Sette Pietro Bartolo, lei è diventato, volente o nolente, come medico e vicesindaco di Lampedusa, un simbolo dell'accoglienza dei migranti. Come ha reagito quando ha saputo che il sindaco ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 settembre 2021) di Antonello Sette Pietro, lei è diventato, volente o nolente, come medico e vicesindaco di Lampedusa, un simbolo dell'accoglienza dei migranti. Come ha reagito quando ha saputo che il sindaco ...

Advertising

Lacasespoglia : RT @globalistIT: La nostra intervista al medico di Lampedusa ora europarlamentare sconvolto per la condanna all'ex sindaco di Riace: da sot… - edwebb : RT @globalistIT: La nostra intervista al medico di Lampedusa ora europarlamentare sconvolto per la condanna all'ex sindaco di Riace: da sot… - LaMokaespresso : Bartolo: “Mimmo Lucano ha dedicato la vita ad aiutare i più deboli. La sua condanna è inaccettabile” - gfrisoli : RT @globalistIT: La nostra intervista al medico di Lampedusa ora europarlamentare sconvolto per la condanna all'ex sindaco di Riace: da sot… - Melikeit70 : RT @globalistIT: La nostra intervista al medico di Lampedusa ora europarlamentare sconvolto per la condanna all'ex sindaco di Riace: da sot… -