Banca Ifis | Daniela Bonzanini eletta presidente di FCI

(Teleborsa) – Daniela Bonzanini, Head of International e membro dei Board delle controllate estere di Banca Ifis presenti in Polonia e in Romania, è stata eletta presidente di FCI – Factors Chain International, la rete che aggrega circa 400 società che operano nel factoring in oltre 90 Paesi. Daniela Bonzanini vanta oltre 30 anni di esperienza nel factoring internazionale e si è unita a Banca Ifis nel 2002, seguendo in particolare lo sviluppo internazionale nell'Est Europa (Polonia e Romania) e divenendo Responsabile dello sviluppo del business e del network internazionale. "Dobbiamo essere innovativi per far avanzare la nostra industria in questa nuova era di sviluppo sostenibile e garantire che l'intero sistema ne ...

