Vaccini | “abbreviano” l’infezione e proteggono a lungo | le scoperte di Ieo e Niguarda

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Anche dopo sei mesi dalla vaccinazione gli anticorpi contro il Covid non scompaiono, e se si viene contagiatiha una durata più breve rispetto a chi non è vaccinato. Queste sono le evidenze emerse da due studi condotti dale dallo Ieo (Istituto europeo di oncologia), due ospedali milanesi. Come riporta il Corriere, il primo studio (“Renaissance”) ha coinvolto 2179 operatori sanitari vaccinati con Pfizer. Dopo tre mesi dalla vaccinazione, come ha affermato Francesco Scaglione, direttore del laboratorio di Analisi chimiche e Microbiologia di, i soggetti hanno mostrato una risposta anticorpale nel 99 per cento dei casi. Dopo sei mesi, lo stesso 99 per cento della platea ha mostrato nuovamente una buona dose di anticorpi. Il restante un per cento riguarda chi fin dall’inizio non hanno reagito positivamente ...