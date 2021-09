Traorè: l’infortunio choc durante Shakhtar Donetsk-Inter | VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) durante Shakhtar Donetsk-Inter l’attaccante Lassina Traorè ha subito un grave infortunio e ha dovuto lasciare il campo da gioco. Traorè: l’infortunio choc durante Shakhtar Donetsk-Inter VIDEO la blessure de Traoré pic.twitter.com/MVjZLelBJV — ezcp (@ ezcp) September 28, 2021 Tete is ON for Traore Blow for Shakhtar early on in the goal front pic.twitter.com/iMh60m1w4Y — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 28, 2021 Il calciatore dello Shakhtar Donetsk, che solo in questa stagione ha già messo a punto nove reti, ha impattato durante il gioco con Dumfries. E nello scontro ha avuto la peggio. ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021)l’attaccante Lassinaha subito un grave infortunio e ha dovuto lasciare il campo da gioco.la blessure de Traoré pic.twitter.com/MVjZLelBJV — ezcp (@ ezcp) September 28, 2021 Tete is ON for Traore Blow forearly on in the goal front pic.twitter.com/iMh60m1w4Y — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 28, 2021 Il calciatore dello, che solo in questa stagione ha già messo a punto nove reti, ha impattatoil gioco con Dumfries. E nello scontro ha avuto la peggio. ...

