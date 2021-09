Sparatoria a Trieste, arresti e perquisizioni (Di mercoledì 29 settembre 2021) arresti e perquisizioni da parte della Polizia di Trieste, impegnata dalle prime ore della mattina in una vasta operazione. La indagini dei poliziotti della squadra mobile sono partite a seguito della Sparatoria avvenuta lo scorso 4 settembre che ha coinvolto due gruppi contrapposti di cittadini kosovari. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, vede impiegati oltre 150 poliziotti. Disposti i primi provvedimenti di revoca dei permessi di soggiorno degli stranieri coinvolti nella grave vicenda. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021)da parte della Polizia di, impegnata dalle prime ore della mattina in una vasta operazione. La indagini dei poliziotti della squadra mobile sono partite a seguito dellaavvenuta lo scorso 4 settembre che ha coinvolto due gruppi contrapposti di cittadini kosovari. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, vede impiegati oltre 150 poliziotti. Disposti i primi provvedimenti di revoca dei permessi di soggiorno degli stranieri coinvolti nella grave vicenda. L'articolo proviene da Italia Sera.

