(Di mercoledì 29 settembre 2021) "è un faro di luce e libertà e sostenerlo è una scelta morale. Attaccarenonmoralmente superiori. Combattere l’unica democrazia in medio oriente non fa diventare”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Naftali Bennett all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, tre giorni dopo la conclusione della conferenza di Durban boicottata dalle democrazie. Perché in democrazia oggi fa “” aggredire moralmente e politicamente lo stato ebraico. Parlando proprio di Durban, Bennett ha detto: “Quella conferenza era originariamente pensata contro il razzismo, ma si è trasformata negli anni in una conferenza razzista controe il popolo ebraico. E il mondo ne ha avuto abbastanza. Ringrazio i 38 paesi che hanno preferito la verità alle bugie e hanno evitato la ...

Bennett alle Nazioni Unite: "Odiare Israele non rende woke"

