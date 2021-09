Nel Sassarese arrestato consigliere comunale con 1 kg di coca (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta Un consigliere comunale 40enne di Anela (Sassari) è stato arrestato perché trovato in possesso di 1 kg di cocaina purissima e di 45.480 euro in contanti. L'uomo è stato fermato dagli agenti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta Un40enne di Anela (Sassari) è statoperché trovato in possesso di 1 kg diina purissima e di 45.480 euro in contanti. L'uomo è stato fermato dagli agenti ...

