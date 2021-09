Nadef | Conte | misure M5S utilissime per ripresa

(Di mercoledì 29 settembre 2021) "Assolutamente positiva la proroga del Superbonus del 110% edilizia e anche la proroga del pacchetto di transizione 4.0 e ancora del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Sono tre...

Agenzia ANSA

Sono tre misure targate Movimento 5 Stelle che sono state utilissime durante la pandemia e saranno utilissime durante la ripartenza": lo ha detto il presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. E valutando la disponibilità di un tesoretto per azioni di politica economica e sociale per l'anno prossimo, ha ricordato che 'Draghi ha detto che dovremmo concentrare questo tipo d'interventi su tutt ... PORDENONE, 29 SET - "Assolutamente positiva la proroga del Superbonus del 110% edilizia e anche la proroga del pacchetto di transizione 4.0 e ancora del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.