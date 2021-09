MY LITTLE PONY: Una Nuova Generazione su Netflix il 24 Settembre (Di mercoledì 29 settembre 2021) My LITTLE PONY è stato amato per quasi 40 anni, da quando nel 1983 sono stati presentati al mondo i primi sei PONY – Cotton Candy, Blue Belle, Butterscotch, Minty, Snuzzle e Blossom -. Da quel lancio, più di 400 milioni di PONY sono stati accolti nelle case di tutto il mondo e i PONY sono diventati una parte significativa della cultura pop, trascendendo sia l’età che il sesso. Di cosa parla “My LITTLE PONY”? L’inimmaginabile è accaduto… Equestria ha perso la sua magia! I PONY, gli unicorni e i pegasi non sono più amici e ora vivono separati tra specie. Ma l’idealista Sunny (Vanessa Hudgens) è determinata a trovare un modo per riportare l’incantesimo e l’unità nel loro mondo. In coppia con l’unicorno Izzy (Kimiko Glenn), si dirigono verso terre ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 29 settembre 2021) Myè stato amato per quasi 40 anni, da quando nel 1983 sono stati presentati al mondo i primi sei– Cotton Candy, Blue Belle, Butterscotch, Minty, Snuzzle e Blossom -. Da quel lancio, più di 400 milioni disono stati accolti nelle case di tutto il mondo e isono diventati una parte significativa della cultura pop, trascendendo sia l’età che il sesso. Di cosa parla “My”? L’inimmaginabile è accaduto… Equestria ha perso la sua magia! I, gli unicorni e i pegasi non sono più amici e ora vivono separati tra specie. Ma l’idealista Sunny (Vanessa Hudgens) è determinata a trovare un modo per riportare l’incantesimo e l’unità nel loro mondo. In coppia con l’unicorno Izzy (Kimiko Glenn), si dirigono verso terre ...

