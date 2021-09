La stanza della privacy al Grande Fratello Vip: ecco a cosa serve, la richiesta di Alex Belli – VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) I maschietti della Casa del Grande Fratello Vip hanno una stanza tutta loro da sfruttare nei momenti particolari e dare spazio alla loro privacy senza l’occhio indiscreto delle telecamere del programma. La stanza della privacy al Grande Fratello Vip: ecco a cosa serve Lo scorso anno anche Andrea Zelletta aveva fatto questa richiesta che, probabilmente,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 29 settembre 2021) I maschiettiCasa delVip hanno unatutta loro da sfruttare nei momenti particolari e dare spazio alla lorosenza l’occhio indiscreto delle telecamere del programma. LaalVip:Lo scorso anno anche Andrea Zelletta aveva fatto questache, probabilmente,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

