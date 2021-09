La procuratrice di Verona e la risposta perfetta a Salvini sull’attacco alla Lega a cinque giorni dal voto (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con il caso Morisi è tornato rampante il processo di condanna alla magistratura, ovviamente il grido di dolore stavolta arriva da Matteo Salvini. Secondo l’ex vicepresidente del Consiglio l’inchiesta è venuta fuori giusto in tempo per attaccare la Lega nelle urne, sebbene vedendo i sondaggi quasi viene da pensare che siano stati i leghisti stessi a far uscire la notizia. In un colpo solo avrebbero fatto fuori Salvini, il suo fedelissimo e trovata una giustificazione per il 5-0 che all’orizzonte pare scontato. Chi però non ci sta a questa narrazione delle cose è Angela Barbaglio, procuratrice di Verona. “Chi dice cose tanto assurde dovrebbe anche spiegare quale sarebbe stato il nostro interesse – commenta Barbagallo sulle colonne del Corriere della Sera -. Altrimenti è solo un insulto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con il caso Morisi è tornato rampante il processo di condannamagistratura, ovviamente il grido di dolore stavolta arriva da Matteo. Secondo l’ex vicepresidente del Consiglio l’inchiesta è venuta fuori giusto in tempo per attaccare lanelle urne, sebbene vedendo i sondaggi quasi viene da pensare che siano stati i leghisti stessi a far uscire la notizia. In un colpo solo avrebbero fatto fuori, il suo fedelissimo e trovata una giustificazione per il 5-0 che all’orizzonte pare scontato. Chi però non ci sta a questa narrazione delle cose è Angela Barbaglio,di. “Chi dice cose tanto assurde dovrebbe anche spiegare quale sarebbe stato il nostro interesse – commenta Barbagallo sulle colonne del Corriere della Sera -. Altrimenti è solo un insulto ...

Radio1Rai : Prosegue l’inchiesta per droga della Procura di Verona su Luca #Morisi, ex guru della comunicazione social di Matt… - vincereelezioni : La procura di Verona replica a Salvini: 'Non abbiamo reso noi nota l'inchiesta' - cardinale_anna : Salvini prende schiaffi anche dai magistrati di Verona. #Morisi #salvinivergognati #29settembte La procuratric… - bennyamino8634 : @FedericoMorchi1 @boni_castellane Mia opinione personale è che tutto può essere, ma dal 14 agosto (se non erro) ad… - fachetti3333 : RT @Radio1Rai: Prosegue l’inchiesta per droga della Procura di Verona su Luca #Morisi, ex guru della comunicazione social di Matteo Salvin… -