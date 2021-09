Il Covid-19 è ancora la quarta causa di morte in Italia. Locatelli: “Se vi volete bene vaccinatevi”. Terza dose per giovani e sani non scontata. E sui virologi in Tv: “Qualcuno è diventato preda di incontinenza mediatica” (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Il Covid-19 è diventata la quarta causa di morte nel nostro Paese”. E’ quanto ha detto il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, intervenendo al Meet in Italy for Life Sciences a Genova. “Negli Stati Uniti la mortalità da Covid-19 – ha aggiunto l’esperto – rappresenta addirittura la Terza causa di morte nel 2020, ma oltre a questo carico di dolore c’è la chiara evidenza che la pandemia ha portato a un’alterazione o addirittura a un’interruzione dei servizi nelle prestazioni sanitarie offerte, il 94% dei Paesi che hanno risposto all’Oms ha riportato un’alterazione dei servizi sanitari offerti”. La vaccinazione anti-Covid ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Il-19 è diventata ladinel nostro Paese”. E’ quanto ha detto il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore dità, Franco, intervenendo al Meet in Italy for Life Sciences a Genova. “Negli Stati Uniti la mortalità da-19 – ha aggiunto l’esperto – rappresenta addirittura ladinel 2020, ma oltre a questo carico di dolore c’è la chiara evidenza che la pandemia ha portato a un’alterazione o addirittura a un’interruzione dei servizi nelle prestazionitarie offerte, il 94% dei Paesi che hanno risposto all’Oms ha riportato un’alterazione dei servizitari offerti”. La vaccinazione anti-...

Advertising

lucianonobili : 'Faccio un accorato appello a tutti coloro i quali sono esitanti, diffidenti: chiedete a chi ha ancora sulla pelle… - AnnaP1953 : RT @byoblu: L’AIFA ha dato l’ok all’utilizzo di tre farmaci contro il Covid-19. Potranno essere somministrati a pazienti già ricoverati in… - vallant80 : RT @AzzurraBarbuto: Speranza crea i “corridoi turistici Covid-free”: gli italiani possono andare in vacanza in certe mete esotiche facendo… - MassimilianRic : RT @MassimilianRic: Il Covid crea gravi problemi cardiaci e un aumento di ictus, trattasi di una conseguenza della pandemia ancora in corso… - Bobbio65M : RT @intuslegens: Quando tornerà l'influenza e farà i soliti 20.000 morti, diranno: «Si muore ancora di virus, dobbiamo continuare a sospend… -