Il “benvenuto” a Lukaku dai tifosi bianconeri non è passato inosservato

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Il pubblico dello Stadium non perdona, nel corso di Juventus-Chelsea: ildeiall’ex bomber dell’Inter Giunti al termine del primo tempo, la Juventus continua a tenere testa al Chelsea, in un match tanto complicato quanto pesante per il cammino europeo dei. Dopotutto, la Champions League non è mai semplice, sopratutto quando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ??? Il rumoroso 'benvenuto' dell'Allianz Stadium a #Lukaku: l'ex #Inter sommerso dai fischi - Lleida21 : Lukaku pensava di essere un calciatore per aver segnato qualche gol nella Mickey Mouse League. Benvenuto nel Calcio… - LeagueFifaLive : RT @civitacalcio: Il Civita Calcio è lieto di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Andre Silva dalla società @__The_Shadows__ Il C… - civitacalcio : Il Civita Calcio è lieto di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Andre Silva dalla società… -

Ultime Notizie dalla rete : benvenuto Lukaku

ha 7 anni in meno di Edin e con le 64 reti firmate nelle sue due stagioni interiste ha ... Infine il presidente, tornato in Cina a fine giugno scorso, ha dato ilai nuovi arrivati e a ...Da qui l'esigenza non solo di vendere la stella della squadra campione d'Italia, Romelu, ma ... 'Siamo orgogliosi di dare ila Zytara come nostro nuovo partner globale e di entrare a ...Giorgio Chiellini parla della sfida con Romelu Lukaku: le dichiarazioni spiazzanti del difensore della Juventus sul duello con l'ex Inter.Dopo i tre gol all'esordio nel gruppo in casa del Malmoe, la Juventus è chiamata a dare continuità ai risultati in Champions League ospitando i campioni d'Europa del Chelsea. Allegri si ritrova ad aff ...