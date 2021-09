Guida e Giacomelli faranno lezioni di VAR a Cipro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il prossimo fine settimana Marco Guida e Piero Giacomelli saranno impegnati a Cipro in qualità di VAR nel massimo Campionato locale. I due arbitri italiani, sabato 2 e domenica 3 ottobre, metteranno a disposizione dei colleghi ciprioti tutta la loro esperienza in materia di Video Assistant Referee. A conferma delle ottime relazioni tra l’AIA e la Federazione Cipriota, quest’ultima ha infatti richiesto la designazione di 2 VAR FIFA o comunque con grande trascorsi di Serie A, per supportare la direzione di due gare del massimo Campionato. Guida e Giacomelli avranno quindi il compito e la soddisfazione di rappresentare, in questa speciale occasione, l’Associazione Italiana Arbitri sullo scenario internazionale. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il prossimo fine settimana Marcoe Pierosaranno impegnati ain qualità di VAR nel massimo Campionato locale. I due arbitri italiani, sabato 2 e domenica 3 ottobre, metteranno a disposizione dei colleghi ciprioti tutta la loro esperienza in materia di Video Assistant Referee. A conferma delle ottime relazioni tra l’AIA e la Federazione Cipriota, quest’ultima ha infatti richiesto la designazione di 2 VAR FIFA o comunque con grande trascorsi di Serie A, per supportare la direzione di due gare del massimo Campionato.avranno quindi il compito e la soddisfazione di rappresentare, in questa speciale occasione, l’Associazione Italiana Arbitri sullo scenario internazionale. L'articolo ilNapolista.

