Giugliano | assalto armato al Sebon | bloccati dal titolare due rapinatori di 15 e 16 anni

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Hanno 15 e 16sono diin Campania e sono incensurati. Entrano in un supermercato a conduzione familiare dia via Cataste. Indossano dei passamontagna e il più grande è, impugna una spranga di ferro., rapina al Sebòn: arrestati due minorennidalRapinano l’esercizio commerciale – il bottino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano assalto

Internapoli

Rapina e lesioni . Queste le accuse mosse a sue minorenni diche ieri sera hanno assaltato, all'orario di chiusura, il market Sebon di via Cataste, situato al confine trae Villaricca. I due giovanissimi sono entrati in azione verso le 19:30. All'interno c'erano ancora alcuni clienti. Armi in pugno, i due ragazzi erano entrati nel Sebon all'orario di chiusura.Immediata la reazione del portiere e di un ospite, che ingaggiavano una colluttazione con l'uomo, che veniva prontamente fermato dai militari del comando carabinieri di, che erano ...Rapina e lesioni. Queste le accuse mosse a sue minorenni di Giugliano che ieri sera hanno assaltato, all’orario di chiusura, il market Sebon di via Cataste, situato al confine tra Giugliano e Villaric ...Follia al centro storico di Napoli: un’auto di grossa cilindrata non si ferma all’alt della Polizia in piazza Trieste e Trento.