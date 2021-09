Dalla carne rossa alla lattuga | quanto costano all’ambiente i cibi che sprechiamo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) L’Italia è diventata il Paese che spreca di meno con «soli» 529 grammi di cibo a testa che finiscono nella spazzatura nell’arco di una settimana – su tutti frutta, verdura e pane fresco – preceduta dalla Francia (672 grammi) e dalla Spagna (836 grammi) e sempre perché non si guarda la data di scadenza o si compra troppo. Sono tra i dati più significativi emersi dal primo rapporto globale sul rapporto fra cibo e spreco firmato da Waste Watcher annunciati in occasione della Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari del 29 settembre: dati che raccontano di un mondo che sì, cambia in meglio, ma che ripete gli stessi sbagli e soprattutto ha ancora tanto da fare.

Il 29 settembre è Giornata internazionale di consapevolezza sulle perdite e gli sprechi alimentari: ecco quanto cibo va in pattumiera e il suo costo in termini di emissioni, acqua e suolo che usiamo i ...Il bilancio è tragico. Diffuso dalle associazioni ambientaliste tra le quali la francese C'est Assez che ha pubblicato l'immagine che proponiamo, racconta della ennesima strage ...