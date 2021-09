Car sharing, nei primi 7 mesi 2021 noleggi in calo del 50% (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Dimezzati nei primi 7 mesi del 2021 i noleggi di auto in car sharing rispetto allo stesso periodo del 2019. Questo l’impatto della pandemia sul settore secondo i dati diffusi da Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità. Alla base del calo – spiega l’associazione – vi sono il lavoro da remoto e la circolazione ancora limitata nelle città. Incide anche “l’assenza di una reale politica di sostegno verso l’auto condivisa che – sottolinea Aniasa – può svolgere un ruolo centrale per la riduzione delle emissioni inquinanti e per decongestionare le nostre città”. Per l’associazione servono più attenzione e misure strategiche: dall’abolizione del canone annuale per i veicoli alla riduzione al 10% dell’Iva su questi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Teleborsa) – Dimezzati neideldi auto in carrispetto allo stesso periodo del 2019. Questo l’impatto della pandemia sul settore secondo i dati diffusi da Aniasa, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità. Alla base del– spiega l’associazione – vi sono il lavoro da remoto e la circolazione ancora limitata nelle città. Incide anche “l’assenza di una reale politica di sostegno verso l’auto condivisa che – sottolinea Aniasa – può svolgere un ruolo centrale per la riduzione delle emissioni inquinanti e per decongestionare le nostre città”. Per l’associazione servono più attenzione e misure strategiche: dall’abolizione del canone annuale per i veicoli alla riduzione al 10% dell’Iva su questi ...

