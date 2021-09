Battlefield 2042 la Beta richiede Xbox Live Gold, ma non PS Plus (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le date per l'Open Beta di Battlefield 2042 sono state recentemente annunciate, dando ai fan del franchise qualcosa da aspettarsi nelle prime settimane di ottobre. Sfortunatamente, sebbene la Beta sia tecnicamente gratuita, richiede comunque ai possessori di Xbox di avere Xbox Live Gold nonostante non richieda a quelli PlayStation di avere un abbonamento PS Plus. Secondo l'account Twitter @BravoIntel, l'account Twitter per le notizie incentrato su Battlefield, l'imminente Beta di Battlefield 2042 richiede un abbonamento Xbox Live Gold per giocare ma non richiede un ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Le date per l'Opendisono state recentemente annunciate, dando ai fan del franchise qualcosa da aspettarsi nelle prime settimane di ottobre. Sfortunatamente, sebbene lasia tecnicamente gratuita,comunque ai possessori didi averenonostante non richieda a quelli PlayStation di avere un abbonamento PS. Secondo l'account Twitter @BravoIntel, l'account Twitter per le notizie incentrato su, l'imminentediun abbonamentoper giocare ma nonun ...

