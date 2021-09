Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ‘dimentica’ Todaro: «Non parlo di chi ha fatto scelte diverse» (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milly Carlucci "in forma smagliante" su Chi Raimondo Todaro appartiene ormai al passato di Ballando con le Stelle. Un passato, però, un po’ troppo recente per essere già definitivamente accantonato, soprattutto dopo il botta e risposta via social tra il ballerino e Milly Carlucci, che ha visto il suo “pupillo” volare verso lidi tutt’altro che sconosciuti (Amici di Maria De Filippi). La conduttrice di Rai 1, però, glissa sull’argomento, come fosse diventato tabù: “Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è perché ha fatto scelte diverse, ma di chi fa parte del cast” ha dichiarato in un’intervista a Chi, aggiungendo che la “staffetta” ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 settembre 2021)"in forma smagliante" su Chi Raimondoappartiene ormai al passato dicon le. Un passato, però, un po’ troppo recente per essere già definitivamente accantonato, soprattutto dopo il botta e risposta via social tra il ballerino e, che ha visto il suo “pupillo” volare verso lidi tutt’altro che sconosciuti (Amici di Maria De Filippi). La conduttrice di Rai 1, però, glissa sull’argomento, come fosse diventato tabù: “Se posso accendere un riflettore sunon lo faccio parlando di chi non c’è perché ha, ma di chi fa parte del cast” ha dichiarato in un’intervista a Chi, aggiungendo che la “staffetta” ...

