Wally Funk nello spazio a 82 anni

(Di martedì 28 settembre 2021) Chi la dura la vince. Perché quella di, all’anagrafe Mary Wallace, è una storia nella quale si condensano perseveranza, determinazione, studio matto e disperatissimo e un po’ di sana follia. In fondo c’è anche questa componente nella bizzarra impresa di voler andarea 82compiuti. Perché una delle quattro poltroncine della navicella spaziale di Jeff Bezos, volata oltre il cielo per dieci minuti tra andata e ritorno nella giornata di mercoledì 21 luglio (la data passerà alla storia dei viaggi spaziali civili) era occupata proprio da questa donna, classe 1939, un asso dell’aviazione statunitense e che da sempre si è battuta per l’ingresso delle donne nel programma per astronauti della NASA. C’era anche lei a bordo del New Shepard – il nome scelto per ...