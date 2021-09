Shakthar-Inter, dove vederla. Trappola De Zerbi (Di martedì 28 settembre 2021) I nerazzurri devono superare gli ucraino-brasiliani dell’ex allenatore del Sassuolo per non complicarsi la qualificazione Shakthar-Inter, dove vederla Shakthar-Inter, dove vederla Shakthar-Inter, dove vederla– Simone Inzaghi e Roberto De Zerbi come allenatori si conoscono molto bene. Si potrebbe dire che abbiano anche un gioco molto simile, fatto di idee e bel gioco. Un confronto tra amici, ma allo stesso tempo una partita che per l’Inter vale tantissimo dopo la cocente sconfitta rimediata all’ultimo minuto contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il tecnico nerazzurro studia così una formazione che possa superare senza troppe difficoltà la ... Leggi su ck12 (Di martedì 28 settembre 2021) I nerazzurri devono superare gli ucraino-brasiliani dell’ex allenatore del Sassuolo per non complicarsi la qualificazione– Simone Inzaghi e Roberto Decome allenatori si conoscono molto bene. Si potrebbe dire che abbiano anche un gioco molto simile, fatto di idee e bel gioco. Un confronto tra amici, ma allo stesso tempo una partita che per l’vale tantissimo dopo la cocente sconfitta rimediata all’ultimo minuto contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il tecnico nerazzurro studia così una formazione che possa superare senza troppe difficoltà la ...

Advertising

infoitsport : ESCLUSIVA Gyamfi: “Dimarco è un rigorista, non si abbatterà. Inter e Shakthar spettacolo” - fcin1908it : ESCLUSIVA Gyamfi: “Dimarco è un rigorista, non si abbatterà. Inter e Shakthar spettacolo” - fcin1908it : ESCLUSIVA Gyamfi: “Dimarco è un rigorista, non si abbatterà. Inter e Shakthar spettacolo” - infoitsport : Stasera Shakthar-Inter, le ultime: dubbio trequartista. Inzaghi: 'Importante, non decisiva' - YahooSportsIT : L'allenatore nerazzurro ha descritto la sua filosofia di gioco nel corso della conferenza stampa pre Shakthar Donet… -