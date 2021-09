Rdc | Nisini Lega | ' sgominata banda ladri in casa | in 12 su 16 prendevano reddito cittadinanza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "Complimenti alle nostre forze dell'ordine che hanno sgominato unaspecializzata in furti in. Gli obiettivi erano donne anziane che vivevano sole in, nel territorio di Assisi, Arezzo, Siena e Perugia. Dalle indagini è emerso che ben 12 dei 16 indagatiildi". Lo scrive in un post il sottosegretario al MLPS Tiziana). "Questa è solo una delle tante criticità deldi. Uno strumento che, come, abbiamo sempre detto che così non può funzionare. I dati sono chiari: al 31 agosto scorso, su 3.027.851 persone che avevano ottenuto ildi, a 123.697 ...