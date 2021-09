Qui Shakhtar Donetsk, sono 25 i convocati da De Zerbi per l’Inter: l’elenco completo (Di martedì 28 settembre 2021) I convocati da Roberto De Zerbi per Shakhtar Donetsk-Inter Oggi lo Shakhtar Donetsk ospiterà l’Inter allo stadio ‘NSC Olimpiyskiy’ di Kiev nella seconda giornata della fase a gironi della Champiosn League 2021/2022. In vista della partita casalinga, Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 25 giocatori. PORTIERI: Shevchenko, Pyatov, Trubin DIFENSORI: Dodo, Vitao, Kryvtsov, Marlon, Matviienko, Konoplia, Ismaily, Kornienko, Bondar CENTROCAMPISTI: Stepanenko, Maycon, Marcos, Marlos, Tete, Bondarenko, Solomon, Mudryk, Patrick, Sudakov, Pedrinho ATTACCANTI: Traore, Sikan L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 28 settembre 2021) Ida Roberto Deper-Inter Oggi loospiteràallo stadio ‘NSC Olimpiyskiy’ di Kiev nella seconda giornata della fase a gironi della Champiosn League 2021/2022. In vista della partita casalinga, Roberto Deha diramatodei, composto da 25 giocatori. PORTIERI: Shevchenko, Pyatov, Trubin DIFENSORI: Dodo, Vitao, Kryvtsov, Marlon, Matviienko, Konoplia, Ismaily, Kornienko, Bondar CENTROCAMPISTI: Stepanenko, Maycon, Marcos, Marlos, Tete, Bondarenko, Solomon, Mudryk, Patrick, Sudakov, Pedrinho ATTACCANTI: Traore, Sikan L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

Bianca34874951 : RT @gianlucarossitv: Video-editoriale del 27.9.2021 Mentre o' Napule sta in copp'o campionat', l'#Inter è in viaggio per l'Ucraina. Torna… - EvaAProvenzano : #Inzaghi: 'Dopo aver visto lo Shakhtar nelle ultime gare De Serbi sta portando le sue idee di calcio ed è stato bra… - vivoperlinter : Qui potrete seguire la conferenza di #Inzaghi. #ShakhtarInter - gianlucarossitv : Video-editoriale del 27.9.2021 Mentre o' Napule sta in copp'o campionat', l'#Inter è in viaggio per l'Ucraina. To… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui Shakhtar Inter d'assalto: Barella signore dell'assist. E Lautaro è pronto a fare scintille ...occasioni da gol create fin qui, 27 volte i due si sono passati il pallone (19 da Nicolò verso il Toro), la piacevole sensazione che possano far male a chiunque in qualsiasi momento. Con lo Shakhtar, ...

Diretta Shakhtar Inter Primavera/ Streaming video tv: trasferta di Youth League ... in mezzo a fare da filtro e primo giocatore a mettersi in luce sarà Cecchini Muller, qui occhio a ... Lo Shakhtar di Oskar Ratulutra conferma le scelte di due settimane fa: nel 4 - 3 - 3 avremo dunque ...

Shakhtar Donetsk-Inter: tutto sulla sfida di Champions League Inter Sito Ufficiale Shakhtar-Inter: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta InterDipendenza.Net seguirà ogni istante dell'evento. Con la diretta testuale tutte le emozioni del match di Champions League ...

Shakhtar-Inter: Inzaghi punta su due calciatori. 'Basta uno sguardo...' Shakhtar-Inter sarà un match da non perdere. La sfida contro gli ucraini dovrà essere una ghiotta opportunità per i ragazzi di Inzaghi, reduci - in Champions League - dal ...

...occasioni da gol create fin, 27 volte i due si sono passati il pallone (19 da Nicolò verso il Toro), la piacevole sensazione che possano far male a chiunque in qualsiasi momento. Con lo, ...... in mezzo a fare da filtro e primo giocatore a mettersi in luce sarà Cecchini Muller,occhio a ... Lodi Oskar Ratulutra conferma le scelte di due settimane fa: nel 4 - 3 - 3 avremo dunque ...InterDipendenza.Net seguirà ogni istante dell'evento. Con la diretta testuale tutte le emozioni del match di Champions League ...Shakhtar-Inter sarà un match da non perdere. La sfida contro gli ucraini dovrà essere una ghiotta opportunità per i ragazzi di Inzaghi, reduci - in Champions League - dal ...