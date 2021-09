Miriam Leone alla Fashion Week a Milano sfoggia un look audace

(Di martedì 28 settembre 2021)indossa una maglia nera con capezzoli a vista e aria intrigante, poi via verso l’Argentario.Un matrimonio da favola in Sicilia, un party da sogno e poi via per gli impegni di lavoro.partecipa alle sfilate milanesi e per la prima voltal’anello al dito. E’

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Miriam Leone “sfila” a Milano, prima uscita con la fede al dito #miriamleone - MediasetTgcom24 : Miriam Leone “sfila” a Milano, prima uscita con la fede al dito #miriamleone - FredGeorge01 : RT @rakyhARTness: Levante è incinta... Miriam Leone si è sposata.. E io che sono ancora qui che mi devo riprendere dalla loro rispettiva ro… - stra_roma : @LuRock64 ?????? È Miriam Leone un'attrice - _dontbebad_ : Mariavera Ratti coi capelli rossi è la sorella di Miriam Leone -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Leone

Scicli - Dopo il matrimonio da sogno a Scicli,ha partecipato alle sfilate milanesi della Fashion Week dove, per la prima volta, ha potuto sfoggiare l'anello al dito, condividendo uno scatto sul suo profilo Instagram (foto): per la ...Un matrimonio da favola in Sicilia, un party da sogno e poi via per gli impegni di lavoro.partecipa alle sfilate milanesi e per la prima volta sfoggia l'anello al dito. E' il primo evento pubblico da quando ha sposato Paolo Carullo e la ex Miss Italia sfodera sorrisi e ...Dopo il matrimonio da favola e il party sfrenato, splendida ed elegante Miriam Leone si è concessa un passaggio alla Milano Fashion Week sfoggiando la fede al dito e attirando ovviamente tutta l'atten ...Prima uscita ufficiale dopo le nozze per Miriam Leone, che ha celebrato la Fashion Week con la fede al dito Dopo aver celebrato un matrimonio da sogno in Sicilia, Miriam Leone ha preso parte alle sfil ...