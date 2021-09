Milva, in arrivo una fiction sulla sua vita (Di martedì 28 settembre 2021) Una fiction televisiva sulla vita della grande Milva, scomparsa lo scorso 23 aprile. Ad avviare il progetto è la Casta Diva Entertainment, nuova linea di business dedicata al mondo della televisione di Casta Diva Group, ed Elisir 27, la società di produzione di Elide Melli, titolare dei diritti. Prossimamente la fiction su Milva Dunque è ufficiale: è iniziata la preparazione di una nuova fiction tv che racconterà la carriera ma anche la vita della cantante. La famosa Pantera di Goro, al secolo Maria Ilva Biolcati, ha saputo incantare per decenni il pubblico. La sua inconfondibile voce e alla sua abilità di spaziare tra registri e timbri diversi ammaliano ancora oggi. 173 album registrati, 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 55 anni di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 28 settembre 2021) Unatelevisivadella grande, scomparsa lo scorso 23 aprile. Ad avviare il progetto è la Casta Diva Entertainment, nuova linea di business dedicata al mondo della televisione di Casta Diva Group, ed Elisir 27, la società di produzione di Elide Melli, titolare dei diritti. Prossimamente lasuDunque è ufficiale: è iniziata la preparazione di una nuovatv che racconterà la carriera ma anche ladella cantante. La famosa Pantera di Goro, al secolo Maria Ilva Biolcati, ha saputo incantare per decenni il pubblico. La sua inconfondibile voce e alla sua abilità di spaziare tra registri e timbri diversi ammaliano ancora oggi. 173 album registrati, 80 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 55 anni di ...

