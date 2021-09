L’Italia alla prova dello sviluppo sostenibile Il report ASviS

Leggi su formiche

(Di martedì 28 settembre 2021) “Avvertiamo l’esigenza di iniziare il Rapporto con un grido dirme e una parola di speranza: non possiamo più perdere tempo, dobbiamo mettere a frutto tutte le nostre energie per portare avanti un cambiamento. La nostra più grande sfida per complessità e impegno sarà la lotta ai cambiamenti climatici, questione che riguarda l’ambiente, l’economia e il funzionamento delle nostre società. I dati illustrati mostrano come la situazione del nostro Paese sia critica. Se non interverranno cambi di passo decisi,non conseguirà gli Obiettivi dell’Agenda 2030 nei tempi concordati in sede Onu”. Inizia così, con un appello sottoscritto dai presidenti dell’Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, il Rapporto 2021 “e gli Obiettivi di”, presentato oggi a ...