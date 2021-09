La stretta del governo contro le false recensioni su Tripadvisor (Di martedì 28 settembre 2021) Per rintracciare questa notizia, occorre essere feticisti degli atti parlamentari, perché parliamo di un fascicolo che tecnicamente è quasi un supplemento di un allegato ai resoconti stenografici ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 settembre 2021) Per rintracciare questa notizia, occorre essere feticisti degli atti parlamentari, perché parliamo di un fascicolo che tecnicamente è quasi un supplemento di un allegato ai resoconti stenografici ...

Advertising

MaurilioVitto : La cosa buffa del pensiero moderno, di stretta derivazione illuministica, è che non solo non crede nell'esistenza d… - Filippo_Paiano : @LucioMM1 @giorgiogilestro Non occorre che ci rompiate i coglioni, stiamo facendo le corse al vaccino da molto prim… - romi_andrio : RT @tvsvizzera: La Cina corre ai ripari per cercare di contrastare il preoccupante calo del tasso di natalità nel paese, dovuto a decenni d… - RetwittL : RT @GerberArancio: #CulturaFrancese a #SalaLettura “L’atto d’amore e l’atto poetico Sono incompatibili Con la lettura del giornale ad alt… - immergasitalia : RT @24Edilizia: Prevenzione incendi, stretta sui manutentori: serve la «patente» dei Vigili del Fuoco -