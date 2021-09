In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Settembre: Vogliono delinquere e vietarci di scriverlo. Bavaglio Cartabia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Addio notizie Legge Bavaglio, audizioni al via Anm: “L’informazione rischia” Presunzione d’innocenza. Discussione in Commissione Giustizia sullo schema di decreto legislativo che regolerà pm e conferenze stampa di Antonella Mascali AbraCartabia di Marco Travaglio In attesa del prossimo film di Woody Allen, chi vuol farsi qualche sana risata può vedersi le audizioni alla Camera sul dlgs Cartabia per “rafforzare la presunzione di innocenza”. Cioè per abolire la cronaca giudiziaria. Ormai, fra depenalizzazioni, prescrizioni, improcedibilità, cambi di giurisprudenza à la carte, minacce ai giudici e altre porcherie, il rischio che Rincari record. Da ottobre: +29,8% elettricità, +14,4% gas Bollette, i 3 miliardi del governo non evitano la maxi-stangata Come da copione, la stangata è arrivata puntualissima. L’Authority di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Addio notizie Legge, audizioni al via Anm: “L’informazione rischia” Presunzione d’innocenza. Discussione in Commissione Giustizia sullo schema di decreto legislativo che regolerà pm e conferenze stampa di Antonella Mascali Abradi Marco Travaglio In attesa del prossimo film di Woody Allen, chi vuol farsi qualche sana risata può vedersi le audizioni alla Camera sul dlgsper “rafforzare la presunzione di innocenza”. Cioè per abolire la cronaca giudiziaria. Ormai, fra depenalizzazioni, prescrizioni, improcedibilità, cambi di giurisprudenza à la carte, minacce ai giudici e altre porcherie, il rischio che Rincari record. Da ottobre: +29,8% elettricità, +14,4% gas Bollette, i 3 miliardi del governo non evitano la maxi-stangata Come da copione, la stangata è arrivata puntualissima. L’Authority di ...

