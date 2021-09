Il Parlamento Ue escluso dall’Oms europea (Di martedì 28 settembre 2021) Avete presente che negli ultimi due anni abbiamo vissuto rinchiusi a causa di una pandemia che le autorità sanitarie nazionali ed internazionali, leggi Oms ed Ema, hanno gestito come hanno gestito, cioè male? Avete presente i ritardi sull’acquisto dei vaccini in Europa? E le polemiche per i contratti capestro con le aziende di Big Pharma poi secretati? Ecco. In un Paese, o meglio un Continente normale, qualsiasi innovativa agenzia sanitaria dovrebbe essere sottoposta al controllo del Parlamento, cioè degli elettori attraverso i suoi delegati. E invece? Invece sulla nuova Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), presentata ieri dal commissario Ue Stella Kyrikiades, l’EuroParlamento non avrà voce in capitolo. “Siamo stati esclusi – denuncia l’eurodeputato di Fdi-Ecr Vincenzo Sofo – dal processo ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 28 settembre 2021) Avete presente che negli ultimi due anni abbiamo vissuto rinchiusi a causa di una pandemia che le autorità sanitarie nazionali ed internazionali, leggi Oms ed Ema, hanno gestito come hanno gestito, cioè male? Avete presente i ritardi sull’acquisto dei vaccini in Europa? E le polemiche per i contratti capestro con le aziende di Big Pharma poi secretati? Ecco. In un Paese, o meglio un Continente normale, qualsiasi innovativa agenzia sanitaria dovrebbe essere sottoposta al controllo del, cioè degli elettori attraverso i suoi delegati. E invece? Invece sulla nuova Autoritàper la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), presentata ieri dal commissario Ue Stella Kyrikiades, l’Euronon avrà voce in capitolo. “Siamo stati esclusi – denuncia l’eurodeputato di Fdi-Ecr Vincenzo Sofo – dal processo ...

