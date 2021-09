Guardiani della Galassia 3 – Heroes di David Bowie non sarà nella soundtrack (Di martedì 28 settembre 2021) Guardiani della Galassia, sin dal primo film, porta con sè una colonna sonora composta da pezzi iconici della musica rock e pop degli anni ’60 e ’70. George Harrison, Cat Stevens e i The Jackson 5 sono solo alcuni degli artisti che si ritagliano un loro spazio nei primi due film. Può quindi risultare strano che una canzone celebre, qual è “Heroes“ di David Bowie, non sia mai stata utilizzata per questo brand; specie considerando quanto ben si presti sia al tema superoistico di Guardiani della Galassia e al resto della sountrack. Se per un momento avete sperato, o pronosticato, di sentire finalmente questo storico singolo nel terzo film di Guardiani della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 settembre 2021), sin dal primo film, porta con sè una colonna sonora composta da pezzi iconicimusica rock e pop degli anni ’60 e ’70. George Harrison, Cat Stevens e i The Jackson 5 sono solo alcuni degli artisti che si ritagliano un loro spazio nei primi due film. Può quindi risultare strano che una canzone celebre, qual è ““ di, non sia mai stata utilizzata per questo brand; specie considerando quanto ben si presti sia al tema superoistico die al restosountrack. Se per un momento avete sperato, o pronosticato, di sentire finalmente questo storico singolo nel terzo film di...

Advertising

zazoomblog : Guardiani della Galassia 3 – Heroes di David Bowie non sarà nella soundtrack - #Guardiani #della #Galassia #Heroes - GianlucaOdinson : Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn mostra un'enorme pila di storyboard per una sequenza - GianlucaOdinson : Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn svela quale canzone di David Bowie non ci sarà - operatwitt : Morisi deve essere veramente un genio della comunicazione, usando quelle 2-3 parole da psicologia for dummies, che… - radio3mondo : Alla vigilia della #COP26 viene da chiedersi se un gigante asiatico come l'India è in grado di vivere senza carbone… -