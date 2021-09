Grave malore mentre fa jogging a Cusano: Mario è salvo, il grazie della sorella (Di martedì 28 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lo scorso 23 settembre abbiamo scritto sul nostro sito di un uomo che, a Cusano Milanino, si è sentito male mentre faceva jogging ed è stato soccorso da passanti, Carabinieri e sanitari per essere poi trasportato in codice rosso all’ospedale. A distanza di alcuni giorni ci ha contattati la sorella Paola che, insieme al fratello tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 28 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Lo scorso 23 settembre abbiamo scritto sul nostro sito di un uomo che, aMilanino, si è sentito malefacevaed è stato soccorso da passanti, Carabinieri e sanitari per essere poi trasportato in codice rosso all’ospedale. A distanza di alcuni giorni ci ha contattati laPaola che, insieme al fratello tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

