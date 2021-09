Giudice Serie A: un turno di stop a Djidji del Torino (Di martedì 28 settembre 2021) Per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, ammonizione ed ammenda di 2mila euro per simulazione. Tra i club, ammenda di 3mila euro al Napoli “per avere i suoi sostenitori all’11° del secondo tempo” del match con il Cagliari, “utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara costringendo l’arbitro a effettuare l’annuncio di rito” e di 2mila euro all’Inter “per avere i suoi sostenitori, al 33° e al 36° del secondo tempo” del match con l’Atalanta, “indirizzato un coro offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”. Leggi su footdata (Di martedì 28 settembre 2021) Per l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, ammonizione ed ammenda di 2mila euro per simulazione. Tra i club, ammenda di 3mila euro al Napoli “per avere i suoi sostenitori all’11° del secondo tempo” del match con il Cagliari, “utilizzato un fischietto che disturbava il regolare svolgimento della gara costringendo l’arbitro a effettuare l’annuncio di rito” e di 2mila euro all’Inter “per avere i suoi sostenitori, al 33° e al 36° del secondo tempo” del match con l’Atalanta, “indirizzato un coro offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”.

