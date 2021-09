Europa League | l' arbitro Pawson dirige Lazio-Lokomotiv

Leggi su footdata

(Di martedì 28 settembre 2021) Rese note le designazioni arbitrali delle sfide valide per la seconda giornata della fase a gironi di. Sarà lo slovacco Ivan Kruzliak are Napoli-Spartak Mosca, in programma giovedì alle 18.45 al ‘Maradona’. Assistenti i connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor, quarto uomo Peter Kralovic. Al Var gli olandesi Bastian Dankert e Kevin Blom.Mosca, in programma giovedì alle 21 all’Olimpico, sarà diretta dall’inglese Craig. Assistenti i connazionali Lee Betts e Ian Hussin, quarto uomo Peter Bankes. Al Var l’inglese Chris Kavanagh e l’olandese Juan Martínez Munuera.