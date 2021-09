Caso Suárez, l’udienza preliminare inizia domani (Di martedì 28 settembre 2021) inizia domani l’udienza preliminare per il Caso dell’esame truffa di Luis Suarez all’Università per stranieri id Perugia. Lo scrive Il Fatto. “L’inchiesta della Procura di Perugia sull’esame di italiano del calciatore Luis Suárez all’Università per Stranieri del capoluogo umbro, arriverà domani in aula con il gup, Margherita Amodeo, che valuterà la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l’allora direttore generale Simone Olivieri, l’ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, Stefania Spina, e l’avvocato Maria Cesarina Turco. I reati ipotizzati sono falso e rivelazione di segreto d’ufficio. All’epoca dei fatti a Suarez serviva una certificazione di conoscenza della lingua italiana pari al B1, e secondo l’accusa ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 settembre 2021)per ildell’esame truffa di Luis Suarez all’Università per stranieri id Perugia. Lo scrive Il Fatto. “L’inchiesta della Procura di Perugia sull’esame di italiano del calciatore Luisall’Università per Stranieri del capoluogo umbro, arriveràin aula con il gup, Margherita Amodeo, che valuterà la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex rettrice Giuliana Grego Bolli, l’allora direttore generale Simone Olivieri, l’ex direttrice del Centro di valutazione e certificazioni linguistiche, Stefania Spina, e l’avvocato Maria Cesarina Turco. I reati ipotizzati sono falso e rivelazione di segreto d’ufficio. All’epoca dei fatti a Suarez serviva una certificazione di conoscenza della lingua italiana pari al B1, e secondo l’accusa ...

Adnkronos : Caso #Suarez, al via domani l'udienza preliminare a #Perugia. Un anno fa l'esame-farsa del calciatore. - napolista : Caso #Suárez, l’udienza preliminare inizia domani Sul Fatto. Il gup valuterà la richiesta di rinvio a giudizio per… - levrierog : RT @ParticipioPart: This is the DAY...?? Ancora una volta vedremo opporsi lo stato alla juve... Ancora una volta l’attività di quella soci… - nobilta_miseria : RT @ParticipioPart: This is the DAY...?? Ancora una volta vedremo opporsi lo stato alla juve... Ancora una volta l’attività di quella soci… - GiovanniBussett : RT @ParticipioPart: This is the DAY...?? Ancora una volta vedremo opporsi lo stato alla juve... Ancora una volta l’attività di quella soci… -

