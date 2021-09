Bonetti | “La candidatura di Roma per Expo2030 è una notizia importante”

(Di martedì 28 settembre 2021)– “Ladiperannunciata dal presidente Draghi è una: il governo è al servizio dell’Italia per restituire al Paese protagonismo e leadership a livello internazionale. Lo abbiamo fatto con la presidenza del G20 e questa, che segue i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, conferma che questo governo sta disegnando un periodo di opportunità per l’Italia”. E’ quanto afferma Elena(foto), ministra per la famiglia e le pari opportunità. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bonetti candidatura

Agenzia askanews

... da Luigi Di Maio a Nicola Zingaretti, da Giuseppe Conte a Elena. Si scalda anche l'... ringrazia personalmente il capo del governo per la: 'Roma ha tutte le carte in regola per ...Roma, 28 set 16:23 - Ladi Roma per Expo 2030 annunciata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, "è una notizia importante: il governo è al...ROMA - "La candidatura di Roma per Expo2030 annunciata dal presidente Draghi è una notizia importante: il governo è al servizio dell’Italia per restituire ...Il candidato sindaco di Azione a Roma dopo gli screzi con i dem è in città a sostegno del 'collega' che cerca la riconferma a Milano: ...