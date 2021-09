Bce: Lagarde, 'Eurozona vive ripresa atipica, fra crescita,inflazione e problemi' (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - L'economia dell'Eurozona "sta uscendo dal baratro" in cui è precipitata per lo scoppio della pandemia "ma non ne è ancora del tutto fuori" e soprattutto "dopo una recessione molto insolita, sta sperimentando una ripresa molto atipica". Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento di apertura del forum annuale dell'Eurotower sulle banche centrali. "Questa ripresa atipica - osserva - sta portando a una rapida crescita, ma anche a problemi sul fronte degli approvvigionamenti che di solito non si manifestano all'inizio" di una fase di rimbalzo e "sta anche causando un rapido rimbalzo dell'inflazione". "Nei cicli economici convenzionali - ricorda - la profondità della crisi determina ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 settembre 2021) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - L'economia dell'"sta uscendo dal baratro" in cui è precipitata per lo scoppio della pandemia "ma non ne è ancora del tutto fuori" e soprattutto "dopo una recessione molto insolita, sta sperimentando unamolto". Lo afferma la presidente della Bce Christinenel suo intervento di apertura del forum annuale dell'Eurotower sulle banche centrali. "Questa- osserva - sta portando a una rapida, ma anche asul fronte degli approvvigionamenti che di solito non si manifestano all'inizio" di una fase di rimbalzo e "sta anche causando un rapido rimbalzo dell'". "Nei cicli economici convenzionali - ricorda - la profondità della crisi determina ...

