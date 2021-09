William e Kate Middleton con i principini al pub mangiano hamburger e patatine | come tutti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 27 settembre 2021) Una giornata speciale perche con isi sono concessi un pic-nic o meglio un pranzo al pub a base di. Un pranzo normale perma per i reali inglesi trascorrere qualche ora all’aperto in un luogo frequentato da tutte le altre famiglie, confusi tra loro, non è poi così normale. I duchi di Cambridge hanno sempre confidato di volere crescere i figli nel modo più normale possibile,gli altri bambini. Un comunissimo pranzo al pub può quindi diventare un momento di grande felicità per i piccoli George, Charlotte e Louis ma anche per il principed’Inghilterra e. Ieri sono stati paparazzi in un pub all’aperto, seduti sulle ...