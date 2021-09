Super League: cancellati i procedimenti contro Juve, Real e Barcellona (Di lunedì 27 settembre 2021) Super League: l’UEFA ha cancellato i provvedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona. La nota ufficiale Resa dell’UEFA. Attraverso una nota ufficiale, l’organizzazione europea ha comunicato di aver cancellato i procedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona per la questione Super League. Ecco la nota: «A seguito della sospensione dei procedimenti nei confronti di FC Barcelona, Juventus FC e Real Madrid CF, nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione alla cosiddetta ‘Super League’, la Corte d’Appello UEFA ha dichiarato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 settembre 2021): l’UEFA ha cancellato i provvedimentintus,Madrid e. La nota ufficiale Resa dell’UEFA. Attraverso una nota ufficiale, l’organizzazione europea ha comunicato di aver cancellato intus,Madrid eper la questione. Ecco la nota: «A seguito della sospensione deinei confronti di FC Barcelona,ntus FC eMadrid CF, nella vicenda relativa a una potenziale violazione del quadro normativo UEFA in relazione alla cosiddetta ‘’, la Corte d’Appello UEFA ha dichiarato ...

