Quasi 4000miglia di cavo sottomarino posati da Google per unire New York con Spagna e vecchio Continente

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il progetto Grace Hopper collega Newcon Bude e Bilbao attraverso uninternet da 4000 miglia Grace Hopper posato in fondo all’oceano – MeteoWeek.comVe lo immaginate unlungo 4000 miglia che attraversa l’oceano per collegare america ed Europa? Si chiama Grace Hopper, l’enorme e lunghissimo, forse il più lungo mai realizzato,per la connessione internet diche sta attraversato l’Oceano Atlantico per arrivare a Bude, nel Regno Unito. Ilparte da New, la connessione sottomarina è in grado di collegare gli Stati Uniti con Bilbao ine Bude per le isole britanniche. E secondopuò gestire “17,5 milioni di persone che guardano video in streaming a 4K”. Una cosa del genere era stata realizzata ...