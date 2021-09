Preziosi: “La soluzione migliore per Dazn, è collaborare con Sky” (Di lunedì 27 settembre 2021) Enrico Preziosi, ex proprietario del Genoa, esprime il suo disappunto in merito al servizio di Dazn e al malfunzionamento a discapito dei tifosi. Preziosi, ex … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 27 settembre 2021) Enrico, ex proprietario del Genoa, esprime il suo disappunto in merito al servizio die al malfunzionamento a discapito dei tifosi., ex … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ildiavolo_d : RT @CalcioFinanza: Enrico Preziosi: «DAZN non è ancora pronta, sono a favore di Sky. Spero trovino una soluzione» - LucarellaAndrea : RT @CalcioFinanza: Enrico Preziosi: «DAZN non è ancora pronta, sono a favore di Sky. Spero trovino una soluzione» - CalcioFinanza : Enrico Preziosi: «DAZN non è ancora pronta, sono a favore di Sky. Spero trovino una soluzione»… - LuImpavBellator : Buongiorno e buon sabato alle persone che si accettano così come sono, uniche e speciali, ed in particolare a quell… -