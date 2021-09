Patch di settembre per Samsung Galaxy A11/A12, OnePlus Nord CE 5G e non solo (Di lunedì 27 settembre 2021) Samsung Galaxy A11/A12 e OnePlus Nord CE 5G ricevono la Patch di sicurezza di settembre mentre si aggiornamento alcuni wearable di Huawei L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 27 settembre 2021)A11/A12 eCE 5G ricevono ladi sicurezza dimentre si aggiornamento alcuni wearable di Huawei L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Ultime Notizie dalla rete : Patch settembre Pokemon Unite: l'ultima patch risolve i bug di Crustle e Lucario Pokemon Unite è disponibile su Nintendo Switch , mentre arriverà su dispositivi mobile ( iOS e Android) dal 22 settembre. Tags bug Lucario e Crustle Pokemon Unite ultimo aggiornamento

Windows 10, problemi dopo gli ultimi aggiornamenti: Microsoft rilascia fix d'urgenza Il problema è stato a sua volta causato dal rilascio degli aggiornamenti cumulativi KB5005565 e KB5005101 preview avvenuto durante il Patch Tuesday del mese di settembre , lo stesso per cui erano ...

Patch Android di settembre, tutti gli smartphone aggiornati | Galaxy M51 HDblog Chrome si aggiorna con una patch che risolve una vulnerabilità 0-day Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Chrome, il quale giunge alla versione 94.0.4606.61, che non aggiunge novità ma risolve una grave falla ...

Patch d'urgenza per Chrome: trovata vulnerabilità già sfruttata Di conseguenza Big G ha deciso di rilasciare la versione Chrome 94.0.4606.61 sia per computer Windows quanto per Linux e macOS, che risolve la vulnerabilità scoperta sopra, considerata di criticità al ...

