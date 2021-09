Migranti | resti umani a Cala Pulcino a Lampedusa

(Di lunedì 27 settembre 2021)sono stati ritrovati e segnalati, dalla Capitaneria di porto, nei pressi di, a. I vigili del fuoco dell’isola sono sul posto per procedere al recupero dei corpi. Molto probabilmente si tratta diche non sono riusciti a raggiungere l’isola e non si esclude che possano far parte dei dispersi del naufragio del 30 giugno, quando un barchino si capovolse trae Lampione. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia ANSA

Quasi sicuramente si tratta didi. E sembra verosimile che possa trattarsi - non è ancora chiaro di quanti corpi si tratti - dei dispersi nel naufragio del 30 giugno . Il naufragio e ...Quasi sicuramente si tratta didi. E sembra verosimile che possa trattarsi non è ancora chiaro di quanti corpi si tratta dei dispersi nel naufragio del 30 giugno. Un barchino, allora, ...Resti umani sono stati ritrovati e segnalati, dalla Capitaneria di porto, nei pressi di Cala Pulcino, a Lampedusa. I vigili del fuoco dell'isola sono sul posto per procedere al recupero dei corpi. Mol ...