Luca Morisi indagato per spaccio. Da Fedez a Lapo Elkann le reazioni social (Di lunedì 27 settembre 2021) Mantova - Fa discutere il caso di Luca Morisi , il guru (o ex guru) della comunicazione che ha curato i social della Lega. la Procuradi Verona ha aperto un fascicolo di indagine nei suoi confronti ...

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - Tommasolabate : È doveroso essere garantisti con Luca #Morisi. Ma chiunque si trovi al suo posto, in futuro, ricordi la lezione di… - matteorenzi : Luca Morisi ha costruito la Bestia di Salvini e della Lega in nome dell’odio contro di me e di noi. Oggi che è in d… - VladiMurtas : Salvini: 'scusi, ma lei spaccia'? Morisi: 'Matteo, ma sono io, il tuo Luca'.... Questo è solo un esempio di come il… - santoro_alice : RT @reteanimalista: @matteosalvinimi Ci dirai di Luca Morisi, lo spacciatore? -