Levante è incinta | l’annuncio sui social | è già al quinto mese

(Di lunedì 27 settembre 2021)ed è aldi gravidanza. La cantautrice sicliana aspetta una bambina ed è suiche ha annunciato la sua dolce attesa. Nessun sospetto fino a un attimo prima,ha sorpreso tutti e ha così raccontato dei suoi ultimi mesi. Un lungo messaggio che solo alla fine svela la gravidanza. “Giugno è iniziato nel caos…”inizia così il suo post, sembra tutto rivolto a lei, sembra che parli a se stessa, poi svela che è alla sua bambina che parla, che è sua figlia non ancora nata ma che ha già fatto tantissime cose e vissuto tante emozioni nel ventre della sua mamma, con la sua mamma.a sua figlia: “Quando verrai alla luce io ti darò il mondo”non mostra il ventre ma in realtà ...

Advertising

giulielle16_ : RT @alebohred: io levante che annuncia di… - MargheDW8 : Claudia è incinta, Claudia è incinta, Claudia è incinta, Claudia è incinta, mini Levante is coming!! ???? - m4lditalisiada : RT @perchetendenza: 'Levante': Perché ha annunciato di essere incinta - Cosmicpolitan_ : RT @caIippa: secondo me levante è rimasta incinta da sola tipo la vergine maria - iramaswldflwr : RT @fucktomorroow: levante incinta mi sto emozionando ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Levante incinta

, l'annuncio della gravidanza arriva sul social. La cantante siciliana 34enne, ex giudice di X Factor , è in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Pietro Palumbo. Dovrebbe avere ...Con un bellissimo annuncio social,grida al mondo intero di essereda 5 mesi della sua bambina. Claudia Lagona, in arte, è! Ad annunciarlo è la stessa cantante con un bellissimo e lungo posto sui social, annuncia di essere al quinto mese di gravidanza e di averlo scoperto mentre era indaffarata in tour ...Levante è incinta, l’annuncio della gravidanza arriva sul social. La cantante siciliana 34enne, ex giudice di X Factor, è in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Pietro Palumbo. Dovrebbe avere un ...Con un bellissimo annuncio social, Levante grida al mondo intero di essere incinta da 5 mesi della sua bambina ...