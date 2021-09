Lazio, vaccino contro l’influenza al via dal primo ottobre: come ottenerlo (Di lunedì 27 settembre 2021) Si parte la prima settimana di ottobre per il vaccino contro l’influenza nel Lazio. Ad annunciarlo l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato nel bollettino di oggi. Ci sono alcune categorie che potranno richiederlo gratuitamente. Sono gli over 65, le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e i donatori di sangue. Per ottenerlo è necessario contattare il proprio medico di famiglia. Quando? A partire dalla prima settimana di ottobre. A quel punto il proprio dottore di fiducia indicherà tutte le modalità in cui sarà somministrato. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio 217 nuovi casi. vaccino antinfluenzale: si parte da ottobre Terza dose vaccino anti covid: a chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 settembre 2021) Si parte la prima settimana diper ilnel. Ad annunciarlo l’assessore alla sanità regionale Alessio D’Amato nel bollettino di oggi. Ci sono alcune categorie che potranno richiederlo gratuitamente. Sono gli over 65, le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e i donatori di sangue. Perè necessario contattare il proprio medico di famiglia. Quando? A partire dalla prima settimana di. A quel punto il proprio dottore di fiducia indicherà tutte le modalità in cui sarà somministrato. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel217 nuovi casi.antinfluenzale: si parte daTerza doseanti covid: a chi ...

CorriereCitta : Lazio, vaccino contro l’influenza al via dal primo ottobre: come ottenerlo - liviofiorillo : RT @rep_roma: Vaccino Covid Lazio, D'Amato: 'Pronti per terza dose con vaccino antinfluenzale' [aggiornamento delle 20:09] - rep_roma : Vaccino Covid Lazio, D'Amato: 'Pronti per terza dose con vaccino antinfluenzale' [aggiornamento delle 20:09] - tusciaweb : “Terza dose per gli over 80, prenotazioni da mercoledì” Roma - Vaccino, 'nel Lazio partiranno domani da Rieti le p… - flamanc24 : RT @SkalRockblock: Vaccino....richiamo...e terza dose ! #asrm #Lazio #LazioRoma -