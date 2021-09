La festa di compleanno di Mia, la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini ha compiuto un anno (Di lunedì 27 settembre 2021) Una festa di compleanno in casa per la piccola Mia, la figlia di Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Dolcissimi gli auguri di mamma e papà alla loro bambina per il primo anno di vita e poi c’è anche Sofia, la primogenita della showgirl, che adora la sua sorellina. Una famiglia meravigliosa ed è Magnini a confessare che nemmeno nei suoi sogni più belli avrebbe mai sperato di potere vivere delle emozioni così forti. Un anno di vita tutti insieme e sui social entrambi mostrano un po’ del loro amore. Quella di Giorgia Palmas e Filippo Magnini sembra la storia d’amore perfetta, una favola. Con un abitino delizioso e un dolce muffin in mano la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 27 settembre 2021) Unadiin casa per la piccola Mia, ladi. Dolcissimi gli auguri di mamma e papà alla loro bambina per il primodi vita e poi c’è anche Sofia, la primogenita della showgirl, che adora la sua sorellina. Una famiglia meravigliosa ed èa confessare che nemmeno nei suoi sogni più belli avrebbe mai sperato di potere vivere delle emozioni così forti. Undi vita tutti insieme e sui social entrambi mostrano un po’ del loro amore. Quella disembra la storia d’amore perfetta, una favola. Con un abitino delizioso e un dolce muffin in mano la ...

