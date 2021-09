GUIDA TV 27 SETTEMBRE 2021: UN LUNEDÌ TRA I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, GFVIP E LITTLE BIG ITALY (Di lunedì 27 settembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25I BASTARDI di PIZZOFALCONE 1°TvSerie Tv 21:20 Il Giustiziere della NotteFilm 21:20Presa DirettaAttualità 21:25Quarta RepubblicaAttualità 21:40Grande Fratello VipReality 21:20The ForeignerFilm 21:15Eden: Un Pianeta da SalvareDocumentario 21:35Creed: Nato per CombattereFilm 21:30LITTLE Big ITALYTalent SUPERTOTOSHARE: “DA GRANDE” – 2.276.000 12.35% BOLLE – 14.31% – 9 PUNTI – 1.96%MITIKO92 – 14.35 – 7 PUNTI – 2.00%GIU – 14.85 – 5 PUNTI – 2.50% https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads/2021/09/WhatsApp-Video-2021-09-27-at-13.20.40.mp4 Leggi su bubinoblog (Di lunedì 27 settembre 2021) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare. RETEORATRASMISSIONEDESCRIZIONE 21:25Idi1°TvSerie Tv 21:20 Il Giustiziere della NotteFilm 21:20Presa DirettaAttualità 21:25Quarta RepubblicaAttualità 21:40Grande Fratello VipReality 21:20The ForeignerFilm 21:15Eden: Un Pianeta da SalvareDocumentario 21:35Creed: Nato per CombattereFilm 21:30BigTalent SUPERTOTOSHARE: “DA GRANDE” – 2.276.000 12.35% BOLLE – 14.31% – 9 PUNTI – 1.96%MITIKO92 – 14.35 – 7 PUNTI – 2.00%GIU – 14.85 – 5 PUNTI – 2.50% https://bubinoblog.altervista.org/wp-content/uploads//09/WhatsApp-Video--09-27-at-13.20.40.mp4

Advertising

bubinoblog : GUIDA TV 27 SETTEMBRE 2021: UN LUNEDÌ TRA I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, GFVIP E LITTLE BIG ITALY - ValentinaVigli6 : RT @tgk_world: LIZZY delle After School condannata ad un anno di prigione per guida in stato di ebbrezza Il 27 settembre, la prima udienz… - CasilinaNews : Programmi, film stasera: guida TV 27 settembre 2021 - FnsiSocial : RT @cartadiroma: ?? Mercoledì 29 settembre, dalle ore 11, @cartadiroma, con il supporto dell’ @8x1000Valdese, presenterà la guida 'Voci senz… - mbbelluco : RT @cartadiroma: ?? Mercoledì 29 settembre, dalle ore 11, @cartadiroma, con il supporto dell’ @8x1000Valdese, presenterà la guida 'Voci senz… -