Giornata Cuore | Policlinico Gemelli | modello in continuità con territorio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Roma, 27 set. – Riflettori puntati sul, in occasione dellaMondiale del, un evento istituito dalla World Heart Federation che, in tempi di pandemia, assume un’importanza ancora maggiore. È necessario infatti fare awareness sulle malattie cardiovascolari, la principale causa di morte in Europa e nel nostro Paese, ripartire con gli screening, con le cure e con le visite di controllo disertate da troppi pazienti per paura del Covid-19. Ma è anche il momento di avviare nuovi progetti di cura e di assistenza, mettendo a disposizione dei pazienti quanto già disponibile sui versanti della prevenzione e del trattamento e avviando progetti di ricerca sulle aree di unmet need. Lo scrive in una nota ildi Roma. “Le cure che oggi riusciamo a offrire ai nostri pazienti- ...

In occasione dellamondiale del2021 , Sanofi con Iqvia, e in collaborazione con la Fondazione Italiana per ilha realizzato una nuova ricerca basata sui dati di Real World per ...In occasione dellamondiale del2021, Sanofi con Iqvia, e in collaborazione con la Fondazione Italiana per ilha realizzato una nuova ricerca basata sui dati di Real World per ...Roma, 27 set. (Adnkronos Salute) - Il cuore degli italiani è sempre più a rischio: le malattie cardiovascolari restano ancora la prima causa di morte ...Focus sulle malattie cardiovascolari, la prima causa di morte nel mondo e in Italia. LA PRIMA CAUSA DI MORTE NEL MONDO: LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI. Le malattie cardiovascolari rimangono tuttora la pr ...